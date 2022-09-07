Специалисты территориального фонда ОМС ответят на вопросы жителей Кузбасса

В четверг, 8 сентября, в пресс-центре газеты «Кузбасс» состоится прямая линия с участием специалистов территориального фонда ОМС.

На вопросы жителей ответят начальник отдела организации ОМС Наталья Валерьевна Киселева и главный специалист врач-эксперт отдела организации защиты прав граждан Юлия Николаевна Козляткина.

Кузбассовцы смогут задать любые вопросы, касающиеся получения полиса ОМС и оказания бесплатной медицинской помощи.

Прямая линия состоится с 14.00 до 15.00. Звонить необходимо по номеру телефона 8(3842) 35-39-59.