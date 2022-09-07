За сутки в Кузбассе выявили 833 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 833 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 797 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 187 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 177 369 выздоровели, 2 593 скончались, 7 394 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.