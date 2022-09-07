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Общество7 сентября 2022 4:01

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Кузбасса по развитию снегоходного туризма в России

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по развитию снегоходного туризма в России. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Глава региона выступил с предложением на заседании Президиума Госсовета по развитию туризма, которое прошло в рамках ВЭФ-2022. Участники обсудили меры противодействия санкционному влиянию на отрасль.

Сергей Цивилев предложил оформлять права на вождение снегоходов как у автомобилистов, так как сейчас в РФ можно управлять снегоходами только с правами тракториста, передать полномочия по регистрации снегоходов и мотовездеходов в ведение ГИБДД, ввести понятие «снегоходная трасса», «снегоходный туризм» и прописать все ее обслуживание и параметры.