Глава Кемерова: ремонт в парке Жукова завершится в ноябре

Фото: администрация г. Кемерово

Ремонтные работы в парке Жукова завершатся в ноябре этого года. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый».

По словам мэра, физический износ покрытий и логика парка требовали изменений. В ходе реконструкции территорию парка расширили, обустроили прочную насыпь. Одновременно с ремонтными работами в парке идет сборка 26-метровой стелы «Город трудовой доблести». Уже остановлен каркас, с понедельника специалисты приступят к облицовке стелы гранитом.

- До конца сентября именно этот участок должны выполнить полным благоустройством, - сообщил Илья Середюк, подчеркнув, что все работы по реконструкции парка должны закончить в ноябре.