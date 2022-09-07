В Кузбассе появится линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает администрация правительства региона. Соглашение о строительстве подписано на VII Восточном экономическом форуме.

- В условиях современной геополитической обстановки многие российские компании вынуждены переориентировать поставки своей продукции с западного на восточное направление. В этом смысле у сибирских и дальневосточных регионов есть существенное географическое преимущество, которое дает нам возможность развивать инвестиционный и экспортный потенциал. Реализация такого крупного проекта в Кузбассе даст дополнительный импульс развитию наших территорий, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Элеваторный комплекс для единовременного хранения 200 тысяч тонн зерна будет построен на территории Беловского городского округа к 2028 году. Стоимость проекта - пять миллиардов рублей. Будет создано - 120 рабочих мест.