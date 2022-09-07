Кузбасс и Якутия определили новые направления сотрудничества

Фото: АПК.

Кузбасс и Республика Саха (Якутия) определили новые направления сотрудничества. Об этом сообщает администрация правительства региона.

План мероприятий к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве до 2026 года подписали губернатор Кузбасса и глава Республики Саха в рамках ВЭФ-2022.

Сергей Цивилев отметил, что сейчас вся динамика экономической жизни будет сосредоточена в восточном направлении. Поэтому формируют единую повестку с регионами Сибири и Дальнего Востока.

Документом предусмотрено взаимодействие регионов по вопросам: промышленности, городского развития, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения.