В Кузбассе мужчина ушел в лес и пропал

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе 74-летний мужчина заблудился в лесу. Поисками пропавшего занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

74-летний Александр Николаевич Виноградов вчера ушел в лес в поселке Лесной Гурьевского района и до сих пор не вернулся.

Рост мужчины - 175 см, он нормального телосложения, у него седые волосы, зелено-серые глаза.

Грибник был одет в камуфляжный костюм, кепку камуфляжного цвета и зеленые резиновые сапоги.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.