Цифровизация в Кузбассе развивается для удобства жителей

Фото: АПК.

Сергей Цивилев презентовал на ВЭФ-2022 цифровые проекты Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса принял участие в сессии «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». Глава региона рассказал об основных достижениях в сфере цифрового развития и презентовал перспективные проекты региона.

В Кузбассе реализуются:

- интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн» - одна из самых быстрорастущих региональных площадок в стране для взаимодействия с жителями;

- в МФЦ и учреждениях здравоохранения Кузбасса работают роботы-консультанты;

- проект по распознаванию рукописного текста XIX века для архивов.