Цифровизация в Кузбассе развивается для удобства жителей

Фото: АПК.
Сергей Цивилев презентовал на ВЭФ-2022 цифровые проекты Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Губернатор Кузбасса принял участие в сессии «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». Глава региона рассказал об основных достижениях в сфере цифрового развития и презентовал перспективные проекты региона.
В Кузбассе реализуются:
- интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн» - одна из самых быстрорастущих региональных площадок в стране для взаимодействия с жителями;
- в МФЦ и учреждениях здравоохранения Кузбасса работают роботы-консультанты;
- проект по распознаванию рукописного текста XIX века для архивов.