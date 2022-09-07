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Общество7 сентября 2022 7:07

Цифровизация в Кузбассе развивается для удобства жителей

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Сергей Цивилев презентовал на ВЭФ-2022 цифровые проекты Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса принял участие в сессии «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности». Глава региона рассказал об основных достижениях в сфере цифрового развития и презентовал перспективные проекты региона.

В Кузбассе реализуются:

- интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн» - одна из самых быстрорастущих региональных площадок в стране для взаимодействия с жителями;

- в МФЦ и учреждениях здравоохранения Кузбасса работают роботы-консультанты;

- проект по распознаванию рукописного текста XIX века для архивов.