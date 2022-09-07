В Кемерове житель пнул чужую собаку за укус в лифте

Фото: Telegram/incident_kuzbass.

В Кировском районе Кемерова житель пнул в лифте чужую собаку. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовали в соцсетях.

Судя по видеозаписи, в лифт зашли подростки с псом, а за ними следом - мужчина. Он пытался погладить пса. Однако собака попыталась укусить жителя и стала бросаться на него. Тогда он пнул собаку.

В комментариях некоторые интернет-пользователи посчитали, что мужчина сам виноват, так как не стоило лезть к чужой собаке, а тем более бить ее.