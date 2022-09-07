В Кузбассе жительница отправится в колонию за убийство сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 38-летняя жительница города Ленинска-Кузнецкого признана виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Так, в марте 2021 года женщина с сожителем, употребив горячительные напитки, поругались. Во время ссоры мужчина ударил ленинск-кузнечанку несколько раз кулаком. Женщина в ответ нанесла ему несколько ударов ножом по телу. Затем она вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но он скончался в медучреждении от полученных повреждений.

Жительницу задержали, она сотрудничала со следствием и признала вину частично. Она утверждала, что защищалась от нападений мужчины. Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.