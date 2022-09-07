Фото: АПК.

В Кузбассе создают максимально комфортные условия проживания для студентов вузов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В Кузбассе идет строительство и ремонт студенческих кампусов в трех вузах:

- Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусств (филиала РГИСИ) в Кемерове;

- Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева в Кемерове;

- Сибирском государственном индустриальном университете в Новокузнецке.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что создание современной инновационной инфраструктуры повысит привлекательность вузов региона для иногородних студентов.

- Мы создаем совершенно новые пространства для студентов. Это не просто спальные корпуса повышенной комфортности, в кампусах предусмотрены места для подготовки к лекциям, коворкинг-зоны, медиацентры, спортзалы, - сказал глава региона.