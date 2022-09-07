Жители Кузбасса смогут увидеть лучшие номера фестиваля «Российская студвесна - 2022»

Фото: АПК.

Кузбассовцы смогут увидеть лучшие номера фестиваля «Российская студвесна - 2022». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, завтра, 8 сентября в 18.30 150 победителей и призеров Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» выступят на сцене Музыкального театра имени А.К. Боброва. Зрителям будет представлено семь творческих направлений: танцевальное, театральное, вокальное, инструментальное, журналистика, мода и видео.

Отметим, что гастрольный тур победителей Российской студенческой весны проходит в пяти городах Сибири - Томске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске.