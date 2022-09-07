17-летний кузбассовец будет разрабатывать фирменный стиль для мероприятия федерального уровня

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На полях VII Восточного экономического форума прошел Форум креативного бизнеса. Об этом сообщает администрация правительства региона. Генеральный директор компании «Бизнес Диалог» Фонда Росконгресс Анатолий Кицура подписал контракт с выпускником Школы креативных индустрий филиала РГИСИ в Кемерове Ильей Екимовым.

Так, 17-летний дизайнер будет разрабатывать фирменный стиль для мероприятия федерального уровня. На ВЭФ-2022 Илья Екимов презентовал свой проект «Аудиовизуальная ДНК динозавров деревни Шестаково» и фирменный стиль, который был использован заказчиком - организатором Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра». Данный успех и послужил поводом для заключения контракта.