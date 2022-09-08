Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог на 60%

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В Кузбассе за неделю резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. В период с 29 августа по 4 сентября в регионе было зарегистрировано 14,1 тысячи случаев ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 60,4%.

В лабораториях был исследован клинический материал от 58 больных. В 19 случаях специалисты установили причину болезни, ее вызвали негриппозные вирусы.

Напомним, что в последние неделе в регионе растет заболеваемость коронавирусом. Только за вчерашние сутки было выявлено 833 новых больных.