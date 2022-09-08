Глава Кемерова показал забор, который появится на Красноармейском мосту после ремонта

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Глава Кемерова Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале фотографии забора, который будет установлен на Красноармейском мосту.

Сейчас специалисты только примеряют ограждение. Оно будет установлено после завершения основных работ на мосту.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В комментариях подписчики мэра отметили, что забор красивый, «лучше, чем на набережной». Другим пользователям ограждение показалось скучным и не современным.

Напомним, что движение по мосту планируют открыть в октябре.