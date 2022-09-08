В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя

Фото: архив "КП" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В воскресенье, 11 сентября, в Кузбассе нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Это связано с действующим региональным законом № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года.

Согласно документу, запрет на продажу спиртного вводится в Кузбассе в установленные дни, в том числе во Всероссийский День трезвости, который отмечается 11 сентября. В этот день продажа алкоголя в магазинах и супермаркетах будет запрещена. Но при этом ограничения не распространяются на заведения общепита.

Напомним, что помимо Дня трезвости, спиртное в Кузбассе нельзя купить на День Победы (9 Мая), в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний, а также в дни проведения в школах последних звонков и выпускных.