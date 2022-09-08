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Здоровье8 сентября 2022 6:25

За сутки в Кузбассе выявили 820 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 188 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 820 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 941 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 188 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 178 310 выздоровели, 2 596 скончались, 7 270 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.