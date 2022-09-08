В Кузбассе разыскивают двух сбежавших подростков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Калтане двое подростков сбежали из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Полиция объявила юношей в розыск.

17-летние подростки покинули заведение вчера около 1.15.

Приметы пропавших:

Руслан Валерьевич Духовников: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные. Он был одет в черную майку, темные шорты, на ногах были сланцы.

Рост Данила Эдуардовича Райфекеста - 180 см, он среднего телосложения, у него русые волосы. На подростке была бело-синяя тельняшка, синие шорты и сланцы.

Всем кто владеет информацией о местонахождении юношей, просят сообщить по телефонам: 8 (38472) 3-30-31, 3-37-45; 8-999-306-3173 или по номеру 02 (102- с мобильного).