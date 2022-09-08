Коммунальщики Кузбасса ищут творческих людей

Приветствуются вокальный профессионализм, эмоциональная вовлеченность исполнителей песни и наличие атрибутики Фестиваля #ВместеЯрче. Фото: СОЦСЕТИ

Открыт прием заявок на Кузбасский конкурс среди детей и молодежи по созданию официальной песни фестиваля #ВместеЯрче-2022.

Приглашаются все желающие творчески поддержать фестиваль и принять участие в конкурсе песни на тему бережного отношения к энергии и использованию природных энергоресурсов, уважения к труду энергетиков, заботы о природе и будущих поколениях.

Принимаются заявки от участников, которые сами придумают слова, музыку, а также исполнят авторскую песню.

Участникам необходимо до 01.10.2022 (включительно) направить ссылку на видеоролик конкурсной работы (сервисы облачного хранилища, например, «Облако Mail.ru» / «Яндекс. Диск») на почту: kce42gos@mail.ru с прикрепленной заполненной заявкой, оформленной согласно требованиям Положения.

Вокальный профессионализм, эмоциональная вовлеченность исполнителей песни и наличие атрибутики Фестиваля #ВместеЯрче приветствуется!

Подробнее об участии и Положение конкурса – на сайте министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с целью популяризации культуры конкретных дел в данных сферах.