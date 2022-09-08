Фото: АПК.

Около 1800 жителей Гурьевска вышли на митинг в поддержку президента и Российской Армии. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, молодежь Гурьевска внесла 30-метровый триколор.Творческие коллективы исполнили патриотические песни. Сборку-разборку автомата продемонстрировали кадеты Малосалаирской школы. Все участники митинга смогли принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Митинг завершился патриотическим велопробегом от площади Юбилейная до Аллеи Героев.

Отметим, что в Кузбассе продолжается сбор средств на восстановление Горловки, организованный в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В настоящее время кузбассовцы перечислили более 32 миллионов рублей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.