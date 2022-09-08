В Кузбассе будут судить спортсмена за контрабанду сильнодействующих анаболиков

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прокопьевске будут судить 38-летнего мужчину, который обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчину задержали в марте этого года, когда он получил в почтовом отделении посылку с таблетками. Это был препарат, содержащий в своем составе анаболическое сильнодействующее вещество, которое запрещено в России.

Мужчина объяснил, что недавно он получил звание кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике, но из-за проблем со здоровьем перестал тренироваться. Для быстрого восстановления спортивной формы он решил воспользоваться анаболическими препаратами. Он заказал таблетки по интернету, хотя знал, что в России их оборот запрещен.

В отношении тяжелоатлета было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.