Фото: АПК.

В Кузбассе стартовал осенний сезон Всероссийской акции «Добро в село», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Врачам на приеме пациентов и в благоустройстве ФАПов помогут более 50 студентов Кемеровского государственного медицинского университета. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в поселок Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выехали волонтеры-медики КемГМУ. Обход пациентов на дому совершают студенты 6-го курса лечебного и 2-го курса педиатрического факультетов.

Студентам-медикам Всероссийской акции «Добро в село» позволяет закрепить теоретические знания и приобрести опыт оказания консультативной помощи. Будущие врачи до 31 октября совершат 13 выездов в 18 фельдшерско-акушерских пунктов Кузбасса в рамках медицинского блока акции и семь выездов, чтобы навести порядок в 20 ФАПах.