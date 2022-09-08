25 кузбассовцев примут участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022

С 9 по 11 сентября в дистанционно-очном формате пройдет финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, на очной части соревнований в Саранске (Мордовия) представят Кузбасс 14 студентов и школьников, еще 11 участников будут выполнять задания заочно в мастерских Новокузнецкого торгово-экономического техникума и Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Эксперты будут наблюдать в онлайн-режиме за правильностью действий участников.

За основными событиями и новостями Нацфинала «Молодые профессионалы» - 2022 можно следить на официальном информационно-развлекательном сайте чемпионата.