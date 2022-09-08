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Происшествия8 сентября 2022 10:59

Новокузнечанин попал под суд за покушение на убийство супруги

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
52-летний новокузнечанин обвиняется в покушении на убийство супруги.

52-летний новокузнечанин обвиняется в покушении на убийство супруги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 52-летний житель города Новокузнецка, обвиняемый в покушении на убийство супруги. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в мае 2022 года мужчина разозлился на жену и ударил ее несколько раз ножом в грудь. Скорую помощь вызвали родственники жительницы. Женщину госпитализировали, она выжила.

Новокузнечанина задержали. Он сотрудничал со следствием и частично признал вину. Он говорил, что не желал смерти супруге. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.