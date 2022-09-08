В Кузбассе стартовал инновационный социальный проект «Мой выбор - мое будущее», который рассчитан на 2022-2023 годы. Администрация правительства региона сообщает, что на его реализацию из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Кузбасс получит финансирование в размере 15,2 милиона рублей, из них 8,1 миллиона рублей уже поступили.

Министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина отмечает, что данный проект позволит повысить эффективность поддержки детей в семьях с низким уровнем доходов.

Так, помощь с использованием эффективных технологий будет оказана более чем 800 малообеспеченным семьям с детьми в регионе.