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Общество8 сентября 2022 11:12

В Кузбассе стартовал инновационный социальный проект «Мой выбор - мое будущее»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе стартовал инновационный социальный проект «Мой выбор - мое будущее», который рассчитан на 2022-2023 годы. Администрация правительства региона сообщает, что на его реализацию из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Кузбасс получит финансирование в размере 15,2 милиона рублей, из них 8,1 миллиона рублей уже поступили.

Министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина отмечает, что данный проект позволит повысить эффективность поддержки детей в семьях с низким уровнем доходов.

Так, помощь с использованием эффективных технологий будет оказана более чем 800 малообеспеченным семьям с детьми в регионе.