В Кузбассе отправится под суд тракторист, задавивший по неосторожности мужчину

Мужчина не убедился в отсутствии людей в зоне движения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 55-летний тракторист-машинист сельскохозяйственного производства из Промышленновского района, задавивший по неосторожности мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Так, в мае 2022 года мужчина был на рабочем месте и управлял погрузчиком. Тракторист не убедился в том, что в зоне движения отсутствуют люди, и начал совершать маневр. Кузбассовец наехал на 41-летнего жителя, который сидел перед ковшом погрузчика. Мужчину госпитализировали, но он скончался в медучреждении от полученных повреждений.

Тракторист сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.