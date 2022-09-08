Жалобы кемеровских студентов-медиков на транспорт опровергли в администрации Кемерова

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Специалисты общественного транспорта и пользователи социальных сетей разошлись в вопросе своевременной и удобной доставки к месту учебы.

В социальных сетях была растиражирована жалоба на то, что жителям сложно уехать с проспекта Октябрьского (Центральный район) в Кировский район, даже если они выходят в половине седьмого утра, за час-полтора до начала учебы. Так, от имени студентов-медиков одна из пользователей в телеграм-канале главы Кемерова Ильи Середюка, сообщила, что маршрутки проезжают полные или не останавливаются, а автобусы как будто вообще не ездят:

- От остановки редакция газеты Кузбасс уезжаем обычно с 7 до 8 часов, сегодня стояли на остановке в 6.30. Маршрутка № 28 - это единственный транспорт, на котором можно добраться без пересадок. В итоге, выйдя из дома за 1,5 часа, мы сегодня опоздали на учебу на целых 20 минут, а лекции профильные и очень важные! Простите за эмоции, но это уже просто крик души! - отметила автор поста.

В администрации Кемерова оперативно отреагировали на публикации. Информацию проверили специалисты Управления единого заказчика транспортных услуг, были сверены поминутно графики движения всех утренних маршруток. Оказалось, что ожидать общественного транспорта на указанной остановке в настоящее время было просто бессмысленно - здесь транспорт перестал останавливаться еще с 13 августа в связи с ремонтом сетей водоснабжения (сам ремонт продлится до 30 сентября). Уехать можно с соседней остановки, при этом все утренние рейсы выполняются, их много, а если отставания от графика случаются, то буквально минутные.