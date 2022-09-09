Власти Кузбасса опровергли слухи о начале разработки нового каменноугольного месторождения

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов назвал не соответствующей действительности информацию о том, под Новокузнецком может начаться разработка нового каменноугольного месторождения.

В своем телеграм-канале Андрей Панов пояснил, что разрезу «Степановский», который ведет добычу угля на месторождении «Разведчик», изначально была выдана лицензия еще в 2008 году. Собственник принял решение уменьшить разрез и сократить балансовые запасы на 22 миллиона тонн, поэтому появилась необходимость внести изменения в проектную документацию. Для этого в Новокузнецком районе были проведены общественные слушания. 6 сентября представители разреза и муниципалитета встретились с местными жителями и ответили на их вопросы. Людей, прежде всего, интересовало, не появится ли вблизи их домов нового разреза.

- Ответ однозначный: расширение границ предприятия обновляемой проектной документацией не предусмотрен. Расстояния от ведения горных работ до границ нескольких ближайших населенных пунктов будут увеличены в связи с сокращением площади отработки, - сообщил заместитель губернатора.