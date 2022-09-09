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Происшествия9 сентября 2022 3:32

В Кузбассе мужчина убил знакомого разбитой бутылкой и заявил, что это была самооборона

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове осудили мужчину, который избил до смерти своего знакомого. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Мужчина поссорился со своим знакомым и в ходе конфликта ударил его несколько раз разбитой стеклянной бутылкой и другими предметами. Пострадавший мужчина от полученных трав умер.

Нападавший заявил, что это была самооборона и подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей.

На судебном заседании гособвинитель предоставил доказательства виновности горожанина и убедил присяжных в том, что это была не самооборона. На основании вердикта присяжных заседателей мужчину признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Защитник осужденного не согласился с принятым решением и обжаловал приговор. Но судебная коллегия Кемеровского областного суда не нашла оснований для его изменения и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.