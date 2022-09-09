Первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе в гибридном формате

Фото: АПК.

Первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что это будет одно из самых масштабных событий в культурной жизни страны. Фестиваль-форум будет проходить как в офлайн, так и в онлайн-форматах.

Запланировано 187 фестивальных показов и 40 деловых мероприятий. Участие примут около тысячи профессиональных артистов и деятелей культуры. Открытие фестиваля-форума состоится в ледовом дворце «Кузбасс» 10 сентября. Приобрести билеты на открытие можно на сайте. С программой фестиваля-форума можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказала о предстоящем фестивале-форуме «Сверкающие грани театра».

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