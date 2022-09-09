На Алтае нашли тело новокузнечанина, утонувшего в Катуни

На Алтае спасатели нашли тело новокузнечанина, который упал в реку Катунь несколько дней назад. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Фото: МЧС по Республике Алтай

Трагедия произошла 6 сентября в Онгудайском районе на территории Купчегеньского сельского поселения. Мужчина поскользнулся на камне и упал в воду, после чего его унесло течением. Пожарные и спасатели искали пропавшего три дня. В ходе поисков было обследовано 20 километров акватории Катуни. В итоге тело новокузнечанина нашли на слиянии рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места, где он пропал.