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Происшествия9 сентября 2022 4:26

На Алтае нашли тело новокузнечанина, утонувшего в Катуни

Анастасия СЕРГЕЕВА

На Алтае спасатели нашли тело новокузнечанина, который упал в реку Катунь несколько дней назад. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Фото: МЧС по Республике Алтай

Фото: МЧС по Республике Алтай

Трагедия произошла 6 сентября в Онгудайском районе на территории Купчегеньского сельского поселения. Мужчина поскользнулся на камне и упал в воду, после чего его унесло течением. Пожарные и спасатели искали пропавшего три дня. В ходе поисков было обследовано 20 километров акватории Катуни. В итоге тело новокузнечанина нашли на слиянии рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места, где он пропал.