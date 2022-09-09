Синоптики рассказали, чем жители Кузбасса дышали в августе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали характеристику загрязнения воздуха в Кузбассе в августе 2022 года. Состав атмосферы проанализировали в трех городах региона.

Так, в Кемерове зарегистрировали в Заводском районе повышенный уровень диоксида азота предельно допустимая концентрация превысила 1,2 раза.

В Новокузнецк стал лидером по количеству вредных примесей в воздухе. Так, в Орджоникидзевском районе зарегистрировали высокий уровень загрязнения формальдегидом (1,8 ПДК). В Центральном районе зафиксировали повышенный уровень загрязнения диоксидом азота (1,2 ПДК). Во всех районах кроме Куйбышевского зарегистрировали повышенный уровень фтористого водорода (1,2 - 2,4 ПДК). Также повышенное количество сероводорода заметили в Центральном (1,6 ПДК), Куйбышевском (1,5 ПДК), Кузнецком (1,1 ПДК) и Новоильинском (1,1 ПДК) районах. И повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами (1,0-1,8 ПДК) зарегистрировали в Центральном районе.

В Прокопьевске в повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами зарегистрировали в Центральном (1,2 ПДК) и Рудничном (1,7 ПДК). Также в Рудничном районе был замечен повышенный уровень диоксида азота (1,3 ПДК).