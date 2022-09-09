В Кемерове на несколько дней перекроют улицу Свободы и изменят движение маршрута №94

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове перекроют движение по улице Свободы в районе дома №21, а также изменится схема движения автобуса №94. Горадминистрация сообщает, что ограничения связаны с ремонтом на теплосетях. Путь следования маршрутных такси №45т и №47т не изменится.

Ограничения движения будут действовать с 20.00 пятницы, 9 сентября, до 06.00 понедельника, 12 сентября. Объехать закрытый участок можно по Молодежному проспекту.

Изменится схема движения автобуса № 94 «ул. Свободы - ул. Кирова». Автобусы этого маршрута не будут заезжать на разворотную площадку по ул. Свободы, 37. Разворот будет раньше - по ул. Свободы, 19а.