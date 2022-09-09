Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений»

Фото: Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова.

Российский музыкант и общественный деятель, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Денис Мацуев представляет в Кемерове концерты всероссийского фестивального проекта.

Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы - от юных звезд до всемирно известных музыкантов.

Программа фестиваля предполагает концерты академической музыки с выступлением плеяды талантливых и заслуженных музыкантов - звезд российского исполнительского искусства. Вместе с художественным руководителем Денисом Мацуевым 9-11 октября в Кемерове выступят выдающиеся музыканты - скрипачи Павел Милюков и Гайк Казазян, виолончелисты Нарек Ахназарян и Борислав Струлев, исполнительницы Софья Кипрская (арфа), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (сопрано), юные пианисты Даниил Тюрин и Захар Внутских. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробней на сайте филармонии Kemfil.ru.

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