Минфин России наградил Кузбасс

В пятницу, 9 сентября, на Московском финансовом форуме Коллектив Министерства финансов Кузбасса награжден Почетной грамотой министра финансов России.

Высокая ведомственная награда вручена первому заместителю председателя Правительства Кузбасса - министру финансов Малахову Игорю Юрьевичу.

«За вклад в решение задач по выработке, реализации и нормативно-правовому регулированию единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Кемеровской области - Кузбасса и в связи с 220-летием Министерства финансов Российской Федерации», - говорится в тексте почетной грамоты.