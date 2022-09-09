Архив Яйского округа стал более доступным для посетителей

Фото: АПК.
Архив Яйского округа переехал из тесного помещения в новое, площадь которого более 100 кв. метров. Теперь хранилище документов стало более доступным для посетителей, которые приезжают в райцентр за справками из деревень и сел. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Сегодня, 9 сентября, в новом архиве провели День открытых дверей для ветеранов, общественников, юных краеведов и юнармейцев округа. Специалисты показали посетителям выставку уникальных документов и фотографий поселка Яя.
В новом помещении созданы условия для сохранности документов, соответствующие современным требованиям, в числе которых:
- вентиляция;
- кондиционирование воздуха;
- система пожарной сигнализации;
- металлические стеллажи с расчетом на дополнительные места;
- технические возможности для создания электронной базы данных, которая станет частью единого цифрового архива региона.