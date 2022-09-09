В Кузбассе еще две современные библиотеки начали принимать читателей

Фото: АПК.

В Кузбассе начали принимать читателей еще две современные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, модельные библиотеки открылись в селе Барачаты Крапивинского округа и селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа.

Отметим, что реорганизация библиотек даст читателям возможность не только пользоваться ресурсами библиотеки, но и позволит проводить различные мастер-классы, мероприятия, досуг в современных и комфортных условиях. Всего в регионе модернизирована 51 модельная библиотека с начала действия нацпроекта «Культура».