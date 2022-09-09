Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 12 по 16 сентября

Министры каждый день будут отвечать на вопросы кузбассовцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 12 по 16 сентября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 12 сентября можно обратиться к Вадиму Трепакову - управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Кузбассу по телефону 8 (3842) 58-73-20.

13 сентября принимает вопросы жителей региона Денис Ильин - заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу). Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-39-75.

14 сентября примет обращения кузбассовцев Андрей Панов - заместитель губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) по телефону 8 (3842) 75-85-50. Также принимает вопросы жителей Ирина Ганиева - министр науки и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

15 сентября будет общаться с гражданами Глеб Орлов - заместитель губернатора Кузбасса (по строительству) по телефону 8 (3842) 36-82-40.

16 сентября ответит на вопросы жителей Сергей Высоцкий - министр природных ресурсов и экологии Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 58-55-56.