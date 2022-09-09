В Кузбассе отметят 400-летие присоединения Горной Шории в состав России

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Оргкомитет по подготовке празднования возглавил губернатор региона Сергей Цивилев.

До 26 декабря нынешнего года правительство Кузбасса должно разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. Об этом сообщается сегодня, 9 сентября, в распоряжении губернатора, опубликованном в электронном бюллетене правительства.

Работу оргкомитета будет, в соответствии с распоряжением, обеспечивать министерство туризма и молодежной политики Кузбасса. Праздничные мероприятия намечено широко осветить в средствах массовой информации, включая интернет-издания.

Напомним, что Горная Шория протянулась на 170 километров с севера на юг от реки Томи до хребта Бийская Грива и на сто километров с запада на восток от Салаирского кряжа до Абаканского хребта. Ее площадь - 13,5 тысячи квадратных километров. Здесь проживает коренной малочисленный народ Сибири - шорцы. Русские первопроходцы стали здесь появляться в 17-м веке.