Коронавирус в Кузбассе: плюс 882

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Второй день кряду, согласно официальной статистике, в регионе увеличивается число заболевших.

По состоянию на утро, 10 сентября, всего в Кузбассе выявлено 189 925 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 882 выявленных заболевших. Это на 15 больше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выздоровели за последние сутки также 882 человека, а с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции успешно справились 179 887 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 7 437 жителей региона.