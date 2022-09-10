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Происшествия10 сентября 2022 3:45

В Кузбассе задержан распространитель запрещенных веществ

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Его взяли с поличным в лесополосе при попытке сделать закладки.

В Кемерове полицейские при проверке оперативной информации в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемого в момент оборудования закладок. У него изъяли 39 свертков с запрещенными веществами общей массой более 15 граммов и мобильный телефон. Выяснилось, что 22-летний ранее судимый гражданин работал курьером интернет-магазина. По телефону он оповещал покупателей о том, где именно можно забрать товар.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.