В Кемерове показали новинки школьного меню

Фото: администрация г.Кемерово

Специалисты обещают, что в нынешнем учебном году будут учтены пожелания и учащихся, и их родителей.

Как рассказали в администрации областного центра, благодаря рекомендациям детей в меню попали пельмени, а к блинчикам добавился шоколадный соус. Также появились новые салаты и супы, в рацион учащихся добавились сезонные овощи и фрукты.

На дегустации, состоявшейся в школе № 5, родители смогли попробовать более 20 новинок, среди которых были оладьи с джемом, ленивый хачапури и пудинг из творога с изюмом и яблочным топпингом. Все остались удовлетворенными.