В Кузбассе за день спасли двух заблокированных в машинах младенцев

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Оба происшествия произошли из-за недосмотра родителей в Кемерове.

На первый сигнал сотрудники Службы спасения выезжали на улицу Н. Островского, где в заблокированном салоне легковушки оказался заблокированным полугодовалый мальчик. Его родители сообщили спасателям, что вышли на несколько минут из автомобиля, но успела сработать сигнализация и машина закрылась. С помощью специального инструмента переднюю дверь открыли. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

Второй вызов поступил с улицы Серебряный бор. Автоледи рассказала, что пока доставала коляску из багажника, оставленный без присмотра годовалый сын взял ключи от автомобиля и закрыл его. И здесь после применения специнструмента малыша успешно изъяли из салона, медицинская помощь также не потребовалась.

Как напомнили в Службе спасения, таких случаев достаточно легко избежать, если, покидая авто, не закрывать одну из дверей, либо глушить двигатель и вынимать ключи из замка зажигания.