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Общество12 сентября 2022 1:53

В Кемерове открылась новая медицинская лаборатория, в которой проводят 2000 исследований

Яков КРЫМСКИЙ
Новая лаборатория расположена на проспекте Октябрьском, 59.

Новая лаборатория расположена на проспекте Октябрьском, 59.

В городе Кемерово открылась новая медицинская лаборатория «СОЮЗЛАБ»! Делаем порядка 2000 видов исследований, проводим работу с различными типами биоматериалов.

В честь открытия и до конца 2022 года лаборатория предоставляет скидку всем пациентам в размере 30% от действующего прайс-листа на все услуги! Кроме того, первым 50-и пациентам выдается постоянная скидка в размере 15%, действующая на все услуги лаборатории, начиная с 1 января 2023 года. В акции не участвуют корпоративные клиенты и услуга выезда лабораторной бригады.

В лаборатории выполняют порядка 2000 исследований.

В лаборатории выполняют порядка 2000 исследований.

Контактная информация:

Адрес: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 59.

тел. 900-320

Сайт: союзлаб.рф

Telegram-канал: СОЮЗЛАБ42

До конца года для всех пациентов новой лаборатории действует 30-процентная скидка.

До конца года для всех пациентов новой лаборатории действует 30-процентная скидка.