Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды10 сентября 2022 10:22

В Кузбассе начался первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра»

Источник:kp.ru
Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

В нем примет участие около тысячи артистов из России, Беларуси, Казахстана и Донецкой Народной Республики.

Еще до официального открытия, которое назначено на шесть часов вечера 10 сентября, начали работать различные локации, подготовленные творческими коллективами. На них можно будет познакомиться с театральными костюмами от театров и филармонии, а также Школы креативных индустрий, сделать селфи или фотосессии.

Зрителей до начала праздничного концерта развлекут ходулисты и музыканты.

Те, кто не попал на открытие непосредственно в ледовый дворец, могут посмотреть его в сети интернет.

Напомним, что фестиваль-форум продлится до 30 октября.