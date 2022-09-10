В Кузбассе начался первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра»

Фото: ВКонтакте

В нем примет участие около тысячи артистов из России, Беларуси, Казахстана и Донецкой Народной Республики.

Еще до официального открытия, которое назначено на шесть часов вечера 10 сентября, начали работать различные локации, подготовленные творческими коллективами. На них можно будет познакомиться с театральными костюмами от театров и филармонии, а также Школы креативных индустрий, сделать селфи или фотосессии.

Зрителей до начала праздничного концерта развлекут ходулисты и музыканты.

Те, кто не попал на открытие непосредственно в ледовый дворец, могут посмотреть его в сети интернет.

Напомним, что фестиваль-форум продлится до 30 октября.