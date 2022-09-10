«Бронзу» престижного международного конкурса бульдозеристов завоевали горняки компании АО «Стройсервис»

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

В Чебоксарах прошел престижный конкурс - Международный чемпионат бульдозеристов «Четра», в котором приняли участие 30 команд со всей России и стран СНГ.

Машинисты демонстрировали мастерство управления тяжелой карьерной техникой на специальных трассах с препятствиями. В итоге команда бульдозеристов компании АО «Стройсервис» - оказалась единственным представителем Кузбасса в почетной тройке лидеров: 1 место - «Северсталь», 2 место – «Нейва», 3 место - «Стройсервис»

Бронзовыми призерами, а также обладателями почетных дипломов и кубков стали Руслан Элиханов, Антон Жданов (разрез «Барзасское товарищество»), Никита Степанов, Сергей Коллеп («Березовский»), Алексей Фурсов («Шестаки») и Алексей Лейбутин («Шахта №12»).