Кузбасс на 50 дней стал театральной площадкой

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

В Кемерове состоялось торжественное открытие первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра».

В концертной программе приняли участие представители разных театральных жанров и спортсмены. Специально для мероприятия был написан гимн, который исполнил сводный хор лучших вокалистов региона - более тысячи человек.

Среди зрителей был губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, отметивший в своем приветствии:

- Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней - это настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе зарубежных.

Приветствие фестивалю направили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, известные артисты и театральные деятели.

В программу фестиваля, который продлится до 30 октября, включены около 400 событий, в том числе 187 показов спектаклей.

Кузбасс на это время станет большой театральной площадкой. Кроме Кемерова мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Юрге, Калтане, Топках, Таштаголе, Верх-Чебуле, Белове, Мысках, Осинниках, Ижморском и Новокузнецком округах.