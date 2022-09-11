На юге Кузбасса произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 4,3

10 сентября сейсмостанции зафиксировали в Кузбассе землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 14.49 в точке с координатами 53.72 широты и 88.21 долготы - это в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 3,6, а интенсивность толчков в эпицентре - 4,3 (по шкале MSK64).

Согласно опубликованным данным, сейсмособытие носило естественный характер - оно обозначено как earthquake (землетрясение).