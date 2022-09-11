В деревне под Кемеровом пропали два грибника

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В деревне Осиновка Кемеровского района с разницей в сутки пропали два грибника. Поисками людей занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Так, сообщается, что 71-летний Анатолий Николаевич Бурков исчез 9 сентября. Мужчина ушел в лес и не вернулся.

Его приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы отсутствуют, глаза серые. Пенсионер был одет в черную куртку, темно-синюю рубашку, черные штаны, серые кроссовки и кепку цвета хаки. С собой у него было белое ведро.

Спустя сутки, 10 сентября, в этой же деревне пропала 72-летняя Галина Семеновна Красилова (Шутова). Женщина также ушла в лес и заблудилась.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Рост пропавшей 160 см, она плотного телосложения, у нее темно-русые с проседью волосы, голубые глаза. Пенсионерка была одета в светло-серую куртку, черные штаны, темно-коричневые туфли, белый платок. С собой у нее было синее ведро.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.