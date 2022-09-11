«Ушел к другу в район ФПК»: в полиции рассказали подробности исчезновения 11-летнего мальчика в Кемерове

В Кемерове уже несколько дней не могут найти пропавшего 11-летнего Артема Мисалева. Подробности исчезновения рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, школьник ушел из дома 8 сентября около 12.00. Он отправился к другу в район ФПК и пропал.

На вид ребенку 10-12 лет. У него темно-русые волосы, над правой бровью имеется заметный шрам, глаза карего цвета. Мальчик был одет в бордовые кроссовки, синие джинсы на резинке, белую футболку с черными короткими рукавами, черную кофту с воротником. С собой у него был скейтборд.

Фото: ГУ МВД Кемеровской области

Горожан, которым известно что-либо о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39-91-08, 8(3842)-31-84-00 (дежурная часть отдела полиции «Ленинский»), 8-(3842)-39-17-15 (дежурная часть УМВД России по г. Кемерово) или 02 (102 - с мобильного).

Ранее ориентировку на ребенка опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мальчик пропадает не первый раз. Так, его уже искали в марте этого года и нашли спустя сутки после ухода из дома.